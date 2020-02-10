Af yasası son dakika haberi | Ceza infaz indirimi 2020 detayları netleşti! İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?

Yeni yargı paketi ve af yasası son dakika haberleri 2019 sonlarında olduğu gibi, 2020 yılında Meclis'in çalışmaya başlamasından itibaren de yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle af yasası ceza indirimi konusu, birçok hükümlü ve yakınları için merak konusu oldu. Peki, af yasası ne oldu? 2020 af yasası çalışmaları ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yaptığı infaz indirimi açıklaması ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte, af yasası gündemine ilişkin son dakika açıklamaları ve ikinci yargı paketi ile ilgili detaylar...

AF YASASI NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK, CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri kapsayacak?

İşte, son dakika gelişmeleri...