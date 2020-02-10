AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Göçe engel olmak amacıyla TSK üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. İdlib'de gözlem noktalarının görevi rapor etmek ve gözlem etmektir. Astana ve Soçi çerçevesinde meşru bir yapı olarak bulunmaktadır. Rejim'in sistemli şekilde saldırıları söz konusudur. Hedefler ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Karşı tarafa verilen zaiyat kat ve kat fazladır. Silahlı kuvvetlerimiz gereken bilgileri açıklayacak. Gelişmeler yakın bir şekilde takip ediliyor. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vermiştir.

Rejim şimdiye kadarki mutabakatları ihlal etmektedir. 3 Şubat'ta saldırıların önlenmesi için Türkiye takviye göndermişti ve ateş edilmişti, şehitlerimiz vardı. Gerekli karşılık o zaman verilmişti. Rejim tüm mutabakatları gözardı etmiştir.

"MİLLETİMİZİN İÇİ RAHAT OLSUN HER TÜRLÜ KARŞILIK VERİLECEKTİR"

Herhangi bir gözlem noktasından çekilme söz konusu değildir. Aziz milletimizin içi rahat olsun, her türlü karşılık verilecektir. Son takviyeler de yapılmıştır. Son takviyeler Türkiye'nin kararlılığını göstermiştir. Oradaki TSK unsurları kendilerine yapılacak saldırıya fazlasıyla karşılığını verebilecek bir güçtedir.

Muhalefetten bazıları sınırlarımızın dışında ne işi var diye. Daha öncede gördük. Sınır dışımızdan kendi illerimize nasıl saldırı olduğunu.

30 kilometrelik derinlik sınırlarımızın korunmasını sağlamaktadır. Terör bölgesini buradan uzak tutmaktadır. Türkiye herhangi bir pozisyon almayacak kararlılıkla devam edecektir. Burada kimsenin toprağında gözümüzün olmadığını, sınır güvenliğimizi korumak olduğunu, terörle mücadele olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz.

VALİLİKLERİMİZE BİLDİRİLMESİNİ RİCA EDİYORUZ



Bazı illerimizde kar tatiliyle ilgili kararlar verildi. Özellikle soğukta kalanlarla ilgili bazı haberler duyuyoruz. Böyle bir durumla karşılaşıldığında bunun derhal valiliklere bildirilmesini rica ediyoruz.

DİYARBAKIR ANNELERİ



Diyarbakır Annelerinin 160. gününe girdik. Buradan oradaki annelere babalara sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Umarız en kısa sürede çocuklarına kavuşurlar.



LİBYA UYARISI



Hafter milisleri, Berlin konferansı sonrası ateşkesi ihlal etmeye devam ediyorlar. Masada ateşkes konuşulurken bir yandan da kimliklerini iyi bildiğimiz ülkelerin Hafter'e silah göndermesi siyasi çözüm arayışlarını baltalamaktadır. Biz buradan uyarımızı yapıyoruz. Dünya insanların hayatını tehdit eden bir durumla karşı karşıya. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yummak, ikinci bir Suriye vakası ortaya çıkarabilir.

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