Albayrak’tan takipçisine kahve daveti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir Twitter kullanıcısının "Bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım" sözlerine, "Esra ile size bir kahve sözümüz olsun" davetiyle yanıt verdi. "Hilal Koskli" adlı kullanıcı paylaşımında, "Bugün Çengelköy'de gezerken bir Bakan ve bir de Cumhurbaşkanı kızı gördüm sanki :)) Valla bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım :))" dedi. Bu sözlere yanıt veren Albayrak da "Hilal kardeşim keşke tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel'de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar" ifadelerini kullandı.

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