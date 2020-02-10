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'tan 'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'de rejim güçlerinin kalleş saldırısıyla şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı. , "Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, barış ve huzuru korumak için bulundukları İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 16:19 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Berat Albayrak İdlib'de şehit düşen 5 askerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, barış ve huzuru korumak için bulundukları İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: İdlib'de 5 asker şehit oldu!

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Bakan Albayrak'tan İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı
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