Bakan Albayrak'tan İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Berat Albayrak İdlib'de şehit düşen 5 askerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, barış ve huzuru korumak için bulundukları İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.

Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, barış ve huzuru korumak için bulundukları İdlib'de rejim güçlerinin alçakça saldırısıyla şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/Wd0HFRGobX — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 10, 2020