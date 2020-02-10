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Başkan Erdoğan 'dada açıklamalarda bulunuyor

Başkan 'da Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 14:20 ABONE OL
Başkan Erdoğan Ankara'dada açıklamalarda bulunuyor

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Siber olaylara müdahale merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin her türlü siber tehlikeye karşı çok daha hazırlıklı hale geldiğine inanıyorum.

Bilgi ve teknoloji sektöründe ülkemizde yapılan yatırım 100 milyar dolara yaklaştı.

Hedefimiz ülkede kapsanmadık yer bırakmamak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ı bu amaçla ürettik. ULAK'ın kullanıldığı baz istasyonu sayısı ise henüz bin civarındadır. Tüm mobil operatörlerimizi ULAK'ı daha etkin kullanmaya davet ediyorum.

Önümüzde 5G süreci var. 5G'de daha yüksek yerlilik oranına ulaşmak zorundayız. 5G'nin etkileyeceği tüm sektörlerle ilgili çalışmalar yürütüp hazır hale gelmeliyiz.

Ayrıntılar Geliyor...

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Başkan Erdoğan Ankara'dada açıklamalarda bulunuyor
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