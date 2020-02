Bu kaza ders olmalı

İYİ RAPOR, İYİ EĞİTİM, BAKIMLI UÇAK ŞART

YOLCU HAYATINDAN ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK

3 PARÇAYA AYRILACAK ŞEKİLDE YAPILIR

UÇAK İNER İNMEZ AYAĞA KALKMAYIN

KULEDEKİLERİN 'İN' VEYA 'İNME' DEME YETKİSİ YOK

UÇAKLAR EN GÜVENLİ ULAŞIM ARAÇLARIDIR

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta yaşanan üzücü kazada, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait Açelya adlı yolcu uçağı pistten çıktı. 3 yolcu yaşamını yitirirken 180 yolcu da yaralandı. Son iki yılda gerçekleşen benzer üç kaza akıllara 'Pilotaj hatası var mı?', 'Havayolu şirketleri yakıt tasarrufu gerekçesi ile pistin pas geçilmesine sıcak bakmıyor mu?', 'Yolcuların güvenliği için daha ne gibi hangi önlemler alınabilir?', 'Bu tarz uçak kazaları neden meydana gelmekte?" gibi sorular geldi. 44 yıllık meslek hayatında 50 bin iniş ve kalkış gerçekleştiren, mesleğin duayenlerinden Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Onursal Başkanı Necmi Ekici'ye merak edilen soruları sorduk.Bütün pilotlar yağmurda, buzda, rüzgârda, karda iniş yapmak zorunda. Zaten pilotun görevi bu. Son kazada, doğru bilgi alabilsek gerekli yorumları yapabiliriz. Bilirsiniz her zaman pilot suçlanır. Pilotlar evet küçük de olsa hata yapar. Pilota bir de hata yaptıran durumlar vardır. Sen ona iyi bir meteorolojik rapor, iyi bir eğitim, iyi bir bakımlı uçak vermezsen olmaz. Böyle 25-30 madde sayabilirim. Kaptan en kötü şartlarda en doğru kararı veren insandır.Dünyada böyle bir uygulama yok. Kaptan ne karar verirse onu kabul etmek zorundadırlar. Geçmişte pas geçilmemesi konusunda görünmeyen bir manevi baskı vardı. THY bunun yanlış bir uygulama olduğunu açık beyan etti ve "Sen benim yolcumun hayatını tehlikeye atamazsın" dedi. Dikkat ederseniz THY kazaları hemen hemen sıfırladı. Kaza yapan şirketi tanımadığım için bir şey söylemem uygun olmaz. Pilota bu konuda asla baskı yapılamaz. Çünkü pilotun içinde bulunduğu durumu kimse bilemez. Baskı altında pilot doğru bir karar veremez. Ayrıca kaza demek şirketi batırmak demektir. Öyle bir baskı olmaması lazım. Geçmişteki hatalardan ders almak lazım.44 yıllık pilotluk hayatımda hep kendimden önce arkamdaki yolcuları düşündüm. Bütün havayollarının birinci kuralı "emniyetle uç"tur. Emniyetle inişe imkân yoksa hiçbir kaptan buna teşebbüs etmez. Pas geçerim, uygun bir meydana inerim. Bunu birçok kez yaptım. Hava şartları izin verince tekrar varış meydanına inersin. Yine hava şartları imkan vermedi. Hiç problem değil tekrar pas geçersin. Hiçbir şey yolcu hayatından önemli değil.23 bin saat uçtum. 50 bin defa kalktım indim. İçinde korku olan adam uçamaz. Bizim içimizde ne bir korku ne de bir tereddüt vardı. Sadece şu düşünce vardı. Vardığım meydana en güzel ve en güvenli inişi nasıl yapabilirim. Gittiğin havalimanı hakkında her şeyi öğrenirsin. Uçağını da tanırsın ve bilirsin. Her uçağın bir kapasitesi var. Son yaklaşmada bakarsın emniyetsiz, teker koyarken bile pas geçebilirsin.Dünyada yaptırımı çok büyük. Korkunç yaptırımlar var. Bu işi ehliyetli ve işi bilen insanların idare etmesi lazım. Sivil Havacılık bütün meydanları, bütün kaptanları kontrol edebilmeli. Öyle önemli uzmanlar olmalı ki havayolu şirketlerindeki hataları görebilmeli. Havaalanını gezdiği zaman eksiklikleri ve hataları görebilmeli. Bunları yapabilirsek hatalar sıfır olur. ABD'de 15 binin üzerinde uçak uçuyor. Hiçbir aksaklık olmuyor. İngiltere'de ve Almanya'da niye olmuyor. Çünkü pilotu ve kaptanı iyi seçiyor. Eğitimini iyi veriyor. Ayrıca pilotlara köstek değil yardımcı olunması gerekir. Biz 1998 senesinde şura yaptık. Bir de kitap yayınladık. Dönemin yöneticileri evet dedi. Kitap haline getirdik ama bir tanesi uygulanmadı. O gün görev yapanlar bugün ölenlerin sorumlusu bence. Bu nedenle son kazadan ders çıkarılmalı.Uçağın yapım felsefesi 3 parçaya ayrılma üzerindedir. Bunun nedeni de şudur. Bir yangın çıkarsa uçağın tamamı etkilenmesin. Kuyrukta çıktıysa gövde etkilenmesin. Yoksa yangın tüm uçağı etkiler ve yolcular birbirini ezer. Tüm uçaklar üç parçaya ayrılır ve ayrılması normaldir.Pilotluk hayatım boyunca Türkiye'de şunu gördüm: Teker yere değer değmez kemerini çözer valizini almaya çalışırlar. Daha uçak durmadı ki. Belki tekrar kalkacak. Uçağın gücü karşısında sen ayakta durabilir misin? Kapılar açılmadan koltuktan kalkılmaz. Türkiye'de kalkmayan yolcu görmedim.Kule sana her saniye değişen durumları bildirir. Kuleyi dinler ona göre karar verirsin. Önündeki uçak iner sıra sana geldiğinde hava şartları değişebilir. Varacağınız meydana gelmeden yarım saat önce dinlersiniz. Kule sana bilgi vermekle mükellef. Çok anormal durumlarda kuleyi yönetenlerden gelen bilgiyle meydan kapatılabilir. Ama hava trafik kontrol görevlisinin 'in' ya da 'inme' deme yetkisi yok. Kaptan pilot karar verir. Zaten hayatı bu şartları değerlendirmekle geçmiştir.Ben 23 bin saat uçtum, hiçbir teknik sorunla karşılaşmadım. Uçakta bir göstergenin 4 tane yedeği vardır. Hepsi bağımsız çalışır. İniş takımlarının açılmadığını gördün mü? Bir de manuel sistem var. Uçaklar dünyanın en sağlam ve güvenilir ulaşım aracı.* Pilotların da hakkını koruyan bir yasa çıkmalı. Pilotlar tedirgin uçmamalı.