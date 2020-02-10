CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt'tan algı operasyonu

CHP'li Hüsnü Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pakistan'da yaşanan olayı Türkiye'de yaşanmış gibi servis ederek "Çocuklarımıza yazık ediliyor. Geleceğimiz bu din tüccarlarının elinde ziyan oluyor. Bu çağ,akıl ve bilim dışı gidişe mutlaka DUR demeliyiz,diyeceğiz. "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler,dervişler,mensuplar,müritler memleketi olamaz" OLMAYACAK... Kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.

Bozkurt'un algı operasyonu binlerce kişi tarafından paylaşılarak yalan dolaşıma sokuldu. Ancak haberin Haziran 2019 yılında Pakistan'da yaşandığı ortaya çıktı.





CHP'li Bozkurt'un paylaştığı haberin gerçeği The EurAsian Times haber sitesinde yer alıyor.

Sitede yer alan haberde olayın Türkiye'de değil Pakistan'da şimdi değil 2019'da yaşandığı görülüyor.

İşte o haber