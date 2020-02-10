Çin: Yeni hasta sayısı giderek azalıyor

BUGÜN NELER OLDU

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei dün yaptığı "İstanbullulara bir mektup" başlıklı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınındaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Wei, "Bizi mutlu eden haberler, yeni tespit edilen hasta sayısı ve şüpheli vaka sayısı her geçen gün azalmasıdır. İyileşip taburcu edilenlerin sayısı da hızla artıyor. Şu an bu virüsün öldürücü etkisi yüzde 2.1 oranındadır. Hayatını kaybedenlerin çoğu yaşlı, alt hastalıkları bulunan, hassasiyeti yüksek ve bağışıklığı düşük kişilerdi" dedi. Wei, sosyal medyada hastalığın kaynağı olarak gündeme gelen yarasanın, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almadığına da vurguladı.