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Depremin vurduğu 'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor

'da depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor.Vvatandaşların geçici barınması için yapılan konteyner kentlerin kurulumu sürüyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.2.2020 14:29 ABONE OL
Depremin vurduğu Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlar hummalı çalışma yürütüyor.

Depremzede 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlamak için Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi ile Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkisindeki konteyner kentler oluşturuluyor.

İKİ KATLI KONTEYNERLER

Aşağı Demirtaş ve Hankendi'de alt yapı çalışmaları sürerken Kırklar ve Doğukent'te il dışından tırlarla getirilen bir oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan konteynerler yerleştirilmeye başlandı.

Kırklar ve Hankendi'de alanın dar olması nedeniyle iki katlı konteyner kuruluyor.

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Depremin vurduğu Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor
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