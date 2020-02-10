Eksi 7 derecede evlat nöbetı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde annelerin evlat nöbeti dondurucu havaya rağmen sürüyor. Hava sıcaklığın eksi 7 derece hissedildiği kentte, 84 ailenin sürdürdüğü evlat nöbeti 160'ıncı gününe girdi. 16 yaşında HDP aracılığıyla dağa kaçırılan oğlu Aziz için eylemini sürdüren annelerden Güzide Demir, "160 gündür buradayız, 160 sene de geçse burada kalacağız. Oğlumu çok özledim. Keşke onu görüp, koklasaydım. Kokusunu özledim. Her gün ağlıyorum, üzüntüden tansiyonum yükseliyor. Aziz oğlum, gel devlete teslim ol. Senin yerin dağ değil, sıcak yuvan olan evindir. Dağda durma, bütün arkadaşlarına söyle, gelin teslim olun" dedi. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken 21 Mart 2015'te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemine devam eden anne İmmihan Nilifırka ise, "HDP kaçırdı götürdü oğlumu. Biz HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. 5 senedir ben çocuğumun terine hasretim, oğlum beni duyuyorsan dön gel burada seni bekleyeceğim, 500 yıl da geçse ben seni burada bekleyeceğim" diye konuştu

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