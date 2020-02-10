Enkaz kaldırma çalışması yeniden başladı

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Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağında dün ara verilen enkaz kaldırma çalışmalarına yeniden başlandı.Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, vinç yardımıyla uçağı parçalara ayırdı. Vince bağlanan küçük kanatlar elektrikli testereyle kesildi. Uçak gövdesinden ayrılan kanatlar, yere indirildi. Pegasus teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkma riskine karşın bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletiliyor.Dün Türkiye'ye gelen ABD'nin sivil havacılık otoritesiyle Boeing firması yetkililerinden oluşan 11 kişilik heyetin, enkazdaki incelemelerini tamamlamasının ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmıştı.Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazayla ilgili Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi, ABD Sivil Havacılık Otoritesi ve Boeing'in yetkililerden oluşan komisyon, Almanya ve Fransa'nın Ulaşım Emniyeti inceleme merkezlerine uçağın kara kutusunun incelenmesi için resmi yazıyla başvuruldu.