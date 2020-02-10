FOX'un algı operasyonlarına Tevfik Göksu'dan yanıt! Zammı UKOME belirler İBB Başkanı onaylar, meclisin yetkisi yok

FOX TV algı operasyonlarına devam ediyor. UKOME'nin aldığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayladığı toplu taşıma zamlarını haberleştiren FOX TV, bu zamları TCDD yaptı diyerek verdi. FOX'un bu algı operasyonlarına yanıt ise AK Parti İBB Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu İBB Meclis toplantısında zammın UKOME tarafından belirlendiğini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayladığını bu süreçte meclisin bir yetkisinin olmadığını belirtti.

Tevfik Göksu'dan Meclis'te zam açıklaması: "Marmaray'a yapılan zam da aynı UKOME kararından çıktı!" | Video

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır" denildi.

Son dakika! AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki | Video