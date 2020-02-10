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FOX'un algı operasyonlarına 'dan yanıt! Zammı belirler Başkanı onaylar, meclisin yetkisi yok

algı operasyonlarına devam ediyor. 'nin aldığı ve Başkanı 'nun onayladığı toplu taşıma zamlarını haberleştiren FOX TV, 'bu zamlar tarafından yapıldı' diyerek verdi. FOX'un bu algı operasyonlarına yanıt ise İBB Grup Başkan Vekili 'dan geldi. Göksu İBB Meclis toplantısında zammın UKOME tarafından belirlendiğini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayladığını bu süreçte meclisin bir yetkisinin olmadığını belirtti. İşte FOX'un o algı operasyonu ve Göksu'nun açıklamarı:

Giriş Tarihi: 10.2.2020 21:37 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 21:38 ABONE OL
FOX'un algı operasyonlarına Tevfik Göksu'dan yanıt! Zammı UKOME belirler İBB Başkanı onaylar, meclisin yetkisi yok

FOX TV algı operasyonlarına devam ediyor. UKOME'nin aldığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayladığı toplu taşıma zamlarını haberleştiren FOX TV, bu zamları TCDD yaptı diyerek verdi. FOX'un bu algı operasyonlarına yanıt ise AK Parti İBB Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu İBB Meclis toplantısında zammın UKOME tarafından belirlendiğini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayladığını bu süreçte meclisin bir yetkisinin olmadığını belirtti.

Tevfik Göksu'dan Meclis'te zam açıklaması: "Marmaray'a yapılan zam da aynı UKOME kararından çıktı!" | Video

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır" denildi.

Son dakika! AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki | Video

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zam açıklaması

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FOX'un algı operasyonlarına Tevfik Göksu'dan yanıt! Zammı UKOME belirler İBB Başkanı onaylar, meclisin yetkisi yok
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