İdlib şehidi kahraman askerlerimizin evlerine Türk bayrağı asıldı

İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.



Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Kale Mahallesi'nde yaşayan Nigar ve Ömer Saylak çiftine acı haberi yetkililer verdi. Şehidin anne ve babası ile kardeşleri şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşi olan Fatih Saylak'ın şehit haberini alan ailenin yakınları ile komşuları eve taziyeye geldi. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Fatih Saylak'ın Kübra Saylak'la evli olduğu öğrenildi. Şehit Saylak'ın yarın Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği belirtildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.



Selahattin Eyyubi Mahallesinde yaşayan Süreyya - Hasan Açıkgöz çiftine acı haberi askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.



Bekar olduğu öğrenilen Şehit İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın (24) Kayseri merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, bugün vefat eden dayısının cenazesi için Sarız ilçesine giden ailesine yolda haberi ulaştırdı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce göreve başlayan Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı anlaşıldı.

Öte yandan şehidin ağabeyi Uzman Çavuş Doğan Albayrak'ın da İdlib'de görev yaptığı belirtildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın şehadet haberi Kırıkkale'de yaşayan ailesine verildi.



Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki saldırıda 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan da şehit düştü. Şehidin şehadet haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Aydınşeyh köyünde bulunan baba Bünyamin ve anne Sultan Özcan'a verildi. Şehidin ailesinin kent merkezine yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta bulunan evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi duyan komşular ve aile yakınları eve akın etti.



'Evladı şehit olan nasıl dayansın' paylaşımı



Yaklaşık 2 sene önce göreve başlayan şehit Davut Özcan'ın ailesinin geçimini çiftçilik yaparak sağladığı ve 3 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından sürekli askerlik sevgisini ifade eden paylaşımlarda bulunan Özcan'ın 7 Ekim 2018 yılındaki paylaşımı da yürekleri dağladı. Bekar olan Özcan'ın bir şehit babasının feryadının yer aldığı paylaşımında, "Bu feryada biz dayanamıyoruz. Ya evladı şehit olan nasıl dayansın bu acıya?" ifadeleri görenleri duygulandırdı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in Niğde'deki babaevine ateş düştü.



23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in şehadet haberi merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde bulunan annesi Keban Alper ve babası Mehmet Emin'e Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve beraberindeki heyet tarafından verildi. 1 ay önce nişanlanan şehidin 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.