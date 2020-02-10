Kaçak büfeden Airporthaber çıktı!

KIDIK'IN PARAVAN ŞİRKETİ Mİ?

Kaçak büfeyi işleten şirketin sahibi ise Airport Haber'den çıktı. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında, Merter Büfe ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Şirketi'nin sahibi Fatih Akdeniz olarak görünüyor. 21 Ocak 2020'de kurulan şirket Halkalı'da… Ne tesadüftür ki, Fatih Akdeniz, Ali Kıdık'ın sahibi olduğu Airport haberin kurumsal yapısında yazar kadrosunda yer alıyor

ADRESİ KIDIK'IN ŞİRKETİYLE AYNI

Merter Büfe ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Şirketi'nin kayıtlardaki adresi "Halkalı Merkez Mahallesi 1. Posta Sokak Cadde: 4 Apt. No: 12/126 Küçükçekmece" olarak geçiyor. Ali Kıdık'ın sahibi olduğu Airport'u da bünyesinde barındıran Ak Medya Yayın Yapım da aynı adresi kullanıyor.

APAR TOPAR KÜNYEDEN SİLDİRDİ

Kıdık, kaçak büfe skandalı patlayınca ilk iş olarak yazarı Fatih Akdeniz'in adını Airport sitesinin künyesinden sildirdi. Cuma günü apar topar Akdeniz'le olan görünür bağlantısını silmeye çalışan Ali Kıdık, Merter Büfe ve Ak Medya Yayın Yapım'ın aynı adreste yer aldığını ise unuttu.

İBB'NİN BU SORULARI CEVAPLAMASI GEREK…

İBB'nin kaçak büfe skandalıyla ilgili soruları yanıtlaması gerekiyor.

1-İBB neden usulsüs büfenin kaldırılmasına engel oluyor?

2-Neden İBB zabıtası büfenin başında 24 saat nöbet tutuyor?

3-Güngören dışında başka yerlerde de İBB'nin usulsüz 'olur' verdiği büfeler var mı?

İBB ZABITALARI NÖBET TUTTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin encümen kararı ve izin belgesi olmadan, Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurulmuştu. Güngören Belediyesi zabıta ekipleri büfenin kaldırılmasını istemişti. İBB buna karşı çıkmıştı ve büfenin başına zabıta ekiplerini dikmişti. İBB zabıtası, 'Güngören Belediyesi kaçak büfeyi kaldırmasın' diye 24 saat nöbet tutmuştu.