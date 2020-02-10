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merkezli operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

ve 'da madde ticareti ve sokak satıcılığı yapanlara yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 10.2.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 10:27 ABONE OL
Kocaeli merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 28 kilo 660 gram toz esrar, 4 bin 805 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve 3 sikke ele geçirildi.

Ekiplerce kent genelinde sokak satıcısı olduğu belirlenen 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli merkezli uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
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