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'de merhum Rus Büyükelçi Karlov anısına müze

'da suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına 'in Silifke ilçesinde müze oluşturuldu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.2.2020 19:19 ABONE OL

Ankara'da 19 Aralık 2016'da polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikasta uğrayan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un anısına, Silifke ilçesi Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nda oluşturulan müzenin açılışı gerçekleştirildi.

Karlov'un kişisel eşyalarının gösterimi, hobilerinin ve ilgi alanlarının anlatıldığı etkinliğe Rus diplomatın eşi Marina Karlova ile Akkuyu Nükleer A.Ş Yönetici Direktörü Aleksey Frolov da katıldı. Karlov'un eşi Marina Karlova, etkinliğin düzenlenmesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti. Karlov, "Ben Türkiye'yi çok gezdim. Ama bu bölgeye, Mersin'e ilk defa geldim. Bu tür projeler tabiki iki ülkeyi daha da yakınlaştıran, kültürümüzün diğer ülkeler tarafından tanınmasını sağlayan müzelerdir" dedi.

Okul içindeki bir sınıfta oluşturulan müzede, Karlov'un ceketi, kullandığı fotoğraf makinesi, diplomatik hediyeleri, kitapları, fotoğrafları, dergileri, antika eşyaları, dinlediği müziklere ait kasetler, yer aldı. Müzede ayrıca Türk kültürünü yansıtan ögelere de yer verildi.

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Mersin'de merhum Rus Büyükelçi Karlov anısına müze
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