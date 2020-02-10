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Son dakika: önünde eylem yapan bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı

'da il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğü öne sürülen oğulları, güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.2.2020 00:11 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 00:18 ABONE OL
Son dakika: HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden birinin daha evlat hasreti son buldu.

5 YIL ÖNCE KANDIRILIP DAĞA GÖRÜTÜLMÜŞTÜ
Erzurum'un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat'ta oturma eylemine katılan Nizamettin Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söylediği oğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine başlatılan ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Eşrefoğlu çifti, İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttikleri oğullarıyla 5 yıllık hasretlerini giderebilmek için, ifade işlemlerinin bitmesini bekliyor.

Son dakika haberi: HDP önündeki ailelere provokasyon!

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Son dakika: HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı
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