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Son dakika: 'dan 'nin ulaşım zammına tepki

Vatandaşlar tarafından büyük tepki çeken 'nin yüzde 35'lik ulaşım zammına AK Parti İBB Grup Başkanvekili "Ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi. Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'e varan zamlar uygulanmaya başlandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.2.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 15:26 ABONE OL
Son dakika: Tevfik Göksu'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki

AK Parti grubunun, bugün yapılacak İBB'nin Şubat ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getireceği öğrenildi.

Son dakika! AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki | Video


Toplantı öncesi İBB'ye gelen AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Yapılan zamla ilgili meselenin ne ekonomiyle ilgili ne başka boyutunu, ben zammın ahlaki boyutunu konuşuyorum. Seçimden önce çıkıp İstanbul'un her bir köşesinde 'ulaşım giderlerini azaltacağım' deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi.

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Son dakika: Tevfik Göksu'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki
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