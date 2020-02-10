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'den corona virüsü ile ilgili son dakika açıklaması: Ülkemizde ’koronavirüs’ vakası tespit etmedik

çatısı altında bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan Corona virüsü 'ndan son dakika haberi geldi. Operasyon Merkezi'nin başında bulunan Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve  Cevap Dairesi Başkanı , corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Tüm dünyada hızla yayılan ve sosyal hayattan ekonomiye kadar birçok alanı olumsuz etkileyen corona virüsü, şu ana kadar 25'ten fazla ülkeye bulaştı ve yüzlerce can aldı. Koronavirüs'ü 'de var mı sorusu da vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyordu. Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve  Cevap Dairesi Başkanı Ali Göktepe, bu sorunun yanıtını verdi." İşte tüm dünyayı kırmızı alarma geçiren koronavirüs ile ilgili son dakika açıklamasına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 10.2.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 15:01 ABONE OL
Türkiye'den corona virüsü ile ilgili son dakika açıklaması: Ülkemizde ’koronavirüs’ vakası tespit etmedik

Dünyayı alarm durumuna geçiren koronavirüsü ile ilgili son dakika haberleri peşpeşe geliyor. Tükiye ile ilgili en son açıklama ise, Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. 'deki son gelişmeler ve alınan önlemler, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyordu. Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı bu soruya en net yanıtı verdi. Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı Ali Göktepe, düzenlediği basın toplantısında, 'Operasyon Merkezi' hakkında bilgi verdi. Göktepe, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs ile ilgili erken tespit, koordinasyon ve korunma-kontrol önlemleriyle ilgili çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. Korunma- kontrol önlemleriyle ilgili 'vaka rehberi' yayımladıklarını ifade eden Göktepe, bilim kurulunun haftanın 5 günü toplandığını, sürekli güncellemeler ile birlikte gerek Çin'deki son durumun gerekse hastalığın bulaş özelliklerinin ve hastalığın seyriyle ilgili alınan korunma- kontrol önlemlerinin güncellendiğini belirtti.

BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI GEREKLİ KARARLAR BURADA ALINIYOR

Göktepe, "Tüm dünyadaki ciddi sınırı aşan tehditler başta olmak üzere ulusal çaptaki büyük tehditler burada izlenmekte. Başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere bu hastalıkların özellikle dağılım yayılım özellikleri, mevcut durumları, alınması gereken korunma kontrol önlemleri bu merkezde kontrol ediliyor. Burada bir takım kararlar alınıyor ve hayata geçiyor" diye konuştu.

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Türkiye'den corona virüsü ile ilgili son dakika açıklaması: Ülkemizde ’koronavirüs’ vakası tespit etmedik
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