Türkiye'den corona virüsü ile ilgili son dakika açıklaması: Ülkemizde ’koronavirüs’ vakası tespit etmedik

Dünyayı alarm durumuna geçiren koronavirüsü ile ilgili son dakika haberleri peşpeşe geliyor. Tükiye ile ilgili en son açıklama ise, Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye'deki son gelişmeler ve alınan önlemler, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyordu. Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı Ali Göktepe bu soruya en net yanıtı verdi. Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı Ali Göktepe, düzenlediği basın toplantısında, 'Operasyon Merkezi' hakkında bilgi verdi. Göktepe, Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs ile ilgili erken tespit, koordinasyon ve korunma-kontrol önlemleriyle ilgili çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. Korunma- kontrol önlemleriyle ilgili 'vaka rehberi' yayımladıklarını ifade eden Göktepe, bilim kurulunun haftanın 5 günü toplandığını, sürekli güncellemeler ile birlikte gerek Çin'deki son durumun gerekse hastalığın bulaş özelliklerinin ve hastalığın seyriyle ilgili alınan korunma- kontrol önlemlerinin güncellendiğini belirtti.

BULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI GEREKLİ KARARLAR BURADA ALINIYOR

Göktepe, "Tüm dünyadaki ciddi sınırı aşan tehditler başta olmak üzere ulusal çaptaki büyük tehditler burada izlenmekte. Başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere bu hastalıkların özellikle dağılım yayılım özellikleri, mevcut durumları, alınması gereken korunma kontrol önlemleri bu merkezde kontrol ediliyor. Burada bir takım kararlar alınıyor ve hayata geçiyor" diye konuştu.