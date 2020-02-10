Yazı işleri müdürü adliyeyi havaya uçuracaktı

Şırnak'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç., adliyeye bombalı saldırı gerçekleştireceği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyede yapılan aramada 4 kilo 400 gram patlayıcı ve 16 kolona açılmış oluklara döşenmiş elektrik düzeneği ve zamanlayıcı ele geçirdi.Silopi Adliyesinde hizmetli olarak çalışan E.A., önceki gece Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayarak, Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.'nin 4 ay önce definecilik amaçlı 45 kaya kırıcı olarak tabir edilen patlayıcıyı kendisine temin ettirdiğini ve B.Ç.'nin patlayıcıyı Silopi Adliyesi'nde yerleştirdiğini ihbar etti. E.A.'nın ihbarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri adliye binasında arama yaptı. Yapılan aramada, Silopi Adliyesi'nde bulunan bilgi işlem odasında 4 kilo 400 gram patlayıcı bulundu.Adliye binasında yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı ele geçirildi.Gözaltına alınan B.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise alüminyum folyo içerisine sarılı 1 patlayıcı madde, 3 balya halinde 29 bin 805 dolar bulundu. Operasyonu genişleten terörle mücadele ekipleri, B.Ç.'nin dışında 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

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