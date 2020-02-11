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Gül'den 'yle mücadele paylaşımı

genel Başkanı 'nun 'de partisinin grup toplantısında sarf ettiği sözlere tepkiler dalga dalga büyüyor. Cumhurbaşkanı 'ı hedef alan o sözlere Abdulhamit Gül de tepki gösterdi. Bakan Gül, Twitter hesabından 'yle mücadeleye ilişkin yaptığı paylaşımda "FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir." ifadesini kullandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.2.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 19:29 ABONE OL
Adalet Bakanı Gül'den FETÖ'yle mücadele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideri olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir. 15 Temmuz gecesi namluların kime çevrildiği, kime karşı körleşip yol verdiği hafızalarımızda canlılığını koruyor. Bu hain örgütle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı çağrıları karşısında o geceye kadar kulaklarının üstüne yatanları da milletimiz unutmamıştır."

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Adalet Bakanı Gül'den FETÖ'yle mücadele paylaşımı
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