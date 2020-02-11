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Son dakika: Af yasasında son durum ne? 2020 Ceza infaz indirimi hakkında yeni detaylar (2. yargı paketi)

Vatandaşlar hakkında son dakika detayları araştırıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yaptığı açıklamanın ardından bir ile ilgili yeni detaylar belli oldu. İlk olarak, Bakan'ın yaptığı açıklamaya göre infaz indirimi düzenlemesi içeren yasa ya da halk arasındaki ismi ile af yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderiliyor. Son günlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak isteyenler, 'Af yasası ne oldu?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Af yasası ceza indirimi ile ilgili gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, af yasası ile ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra yeni detaylar ortaya çıktı. İşte af yasası son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 09:10 ABONE OL
Son dakika: Af yasasında son durum ne? 2020 Ceza infaz indirimi hakkında yeni detaylar 2. yargı paketi

Yeni yargı paketi ve son dakika haberleri 2019 sonlarında olduğu gibi, 2020 yılında Meclis'in çalışmaya başlamasından itibaren de yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle af yasası ceza indirimi konusu, birçok hükümlü ve yakınları için merak konusu oldu. Peki, af yasası ne oldu? 2020 af yasası çalışmaları ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yaptığı infaz indirimi açıklaması ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte, af yasası gündemine ilişkin son dakika açıklamaları ve ile ilgili detaylar...

AF YASASI NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK, CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri kapsayacak?

İşte, son dakika gelişmeleri...

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