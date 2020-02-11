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Arabasında 6 kilodan fazla bonzai yakalanan şahıs tutuklandı

’e bağlı Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçta 6 kilogram 143 gram bonzai yakalanırken, gözaltına alınan sürücü de tutuklandı. Şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.2.2020 11:18 ABONE OL
Arabasında 6 kilodan fazla bonzai yakalanan şahıs tutuklandı

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince geçtiğimiz pazar Bozüyük'te takip edilen 34 plakalı şüpheli bir araca operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA: ELİNDEKİ ZEHİRLE YAKALANDI

Edinilen son dakika bilgisine göre araçta yapılan aramada 6 kilogram 143 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, H.K. isimli şahıs gözaltına alınmıştı. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Bilecik Adliyesine sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

H.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Arabasında 6 kilodan fazla bonzai yakalanan şahıs tutuklandı
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