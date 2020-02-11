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Bir aile daha evladına kavuştu

Giriş Tarihi: 11.2.2020 ABONE OL
Bir aile daha evladına kavuştu
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğü öne sürülen oğulları, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden birinin daha evlat hasreti son buldu. Erzurum'un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat'ta oturma eylemine katılan Nizamettin Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söylediği oğlu, savcılığın talimatı üzerine başlatılan ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Bir aile daha evladına kavuştu
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