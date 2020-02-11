CHP delegesi ikisini de çizdi

BUGÜN NELER OLDU

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı 37. Olağan Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren ve 677 delegenin 444'ünün oyuyla yeniden seçilen Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultay delegeliği için örgütten en çok çizik yiyen iki isim oldu.Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesinde kurulan çadırda pazar günü gerçekleştirilen CHP İstanbul 37. Olağan İl Kongresi; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na desteğin azaldığını gözler önüne serdi. Kaftancıoğlu, kurultay delegesi olabilmek için 677 il delegesinin 493'ünün oyuyla listenin son sırasında kendisine yer bulabildi. İBB Başkanı İmamoğlu ise 501 oy alabildi. Öte yandan İstanbul İl Başkanlığı'na aday olacağını ve 250'ye yakın delegenin imzasıyla Kaftancıoğlu'na karşı liste hazırlayacağı bilinen eski İl Başkanı Cemal Canpolat'a da delegeden tepki geldi. Canpolat ile Kaftancıoğlu kurultay delegeliği sıralamasında en son sırada yer aldılar.