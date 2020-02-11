Ekrem İmamoğlu’ndan çirkin sözler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi şubat ayı oturumunda Ekrem İmamoğlu, meclis üyesine küfrederek büyük bir skandala imza attı.İBB şubat ayı meclis toplantısında Güngören AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, İmamoğlu'na 'Sayın başkan kayak nasıl geçti?' sorusunu yöneltti. Ekrem İmamoğlu soruyu soran meclis üyesine döndü. Ardından 'O Kayak g.......e girsin' diye karşılık verdi. Divan katiplerinin şahit olduğu bu sözler salonda büyük şaşkınlığa neden oldu. Bu durumun bildirilmesi üzerine söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Sayın başkan arkadaşımızın sorusuna karşılık divan katiplerinin bize ilettiği şekliyle o sözü okumak istemiyorum. Lütfen özür dileyin" dedi. Ekrem İmamoğlu ise önce özür dilememekte ayak diretti. Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da "Özür dileyene kadar meclisi AK Parti grubu olarak terk ediyoruz" diye konuştu.Ekrem İmamoğlu, konunun AK Parti grubu ile alakası olmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine AK Parti grubu salonu terk ederken, eski İBB Meclis 1. Başkanı Göksel Gümüşdağ devreye girerek Başkana, "Bu meclisin itibarını korumak amacıyla üzgün olduğunuzu belirtin" dedi. İmamoğlu, "Yaşanan gerginlik nedeniyle üzgünüm" dedi. Tevfik Göksu da 'Bunu özür olarak kabul ediyoruz' diyerek meclise devam etme kararı aldı.Ekrem İmamoğlu'nun bu küfrü sosyal medyada da büyük tepki çekti.Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımında, "Daha dün valiye 'it' dedi hesap sorulmadı, bugün mecliste dingonun ahırı gibi küfrediyor. Bu nasıl ahlaksızlık ağzıdır" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU