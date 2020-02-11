İzmir'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan kadın tutuklandı

İzmir'de yaşanan olayda para ve altınlarını isteyen kişiden şüphelenen M.O. İlçe Jandarma Komutanlığına giderek ekiplere şikayetçi oldu.

ÇALIŞMA BAŞLADI

İhbar üzerine üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, seri numaraları alınmış parayı M.O'ya teslim etti. Bir süre sonra yeniden arayan zanlı, M.O'dan parayı Menemen ilçesinde tarif ettiği bir sokaktaki çöp kutusuna bırakmasını söyledi. Söz konusu adreste önlem alan jandarma, parayı almaya gelen E.G. isimli kadını gözaltına aldı. Tam üç ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olan şüpheli kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.