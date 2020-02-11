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Son dakika haberi: 4 ilde sahte hakim - savcı operasyonu!

Sahte hakim ve savcılara son dakika operasyonu. Kendilerini vatandaşa polis, hakim ve savcı olarak tanıtmak suretiyle vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen son dakika operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Halen arananlar da var. İşte çarpıcı ayrıntılar ve operasyonun detayları...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.2.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 11:10 ABONE OL
Son dakika haberi: 4 ilde sahte hakim - savcı operasyonu!

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı son dakika operasyonu yapıldı. Sahte hakim, savcı ve polisler bu kez kaçamadılar. İşte ayrıntılar;

VATANDAŞIN ELİNDE NE VARSA DOLANDIRMIŞLAR

Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıttıktan sonra 'hesaplarınız terör örgütlerinin eline geçti' yalanıyla vatandaşların evde, işte veya bankada bulunan paralarını ve değerli eşyalarını dolandırıcılık yoluyla elde eden şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı son dakika operasyonu düzenlendi.

SON DAKİKA:
15 İSİM BELİRLENDİ 13'Ü YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakların gözaltı kararı verilen 15 şüpheliye yönelik, İstanbul, Şanlıurfa, Kocaeli ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika haberi: 4 ilde sahte hakim - savcı operasyonu!
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