Meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz

Göçe engel olmak amacıyla TSK üzerine düşen görevi yerine getirmekte. İdlib'de gözlem noktalarının görevi rapor etmek ve gözlem etmektir. Astana ve Soçi çerçevesinde meşru bir yapı olarak bulunmakta. Rejim'in sistemli saldırıları söz konusu. Hedefler ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Karşı tarafa verilen zayiat katbekat fazla.Rejim tüm mutabakatları gözardı etmiştir.Cumhurbaşkanımız ilgili bütün kurumlara gerekli talimatları vermiştir. İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinin statüsünün korunmasına Türkiye açık bir şekilde bağlıdır. Gözlem noktalarından çekilme söz konusu değil. Aziz milletimizin içi rahat olsun, her türlü karşılık verilecektir.Cumhurbaşkanımızın, Putin ile görüşmesi mümkündür. Buradan ve oradan talepler geliyor. Görüşmeler devam ediyor. Rejim, Cumhurbaşkanımızın dediği yere çekilinceye kadar TSK gerekli çalışmaları yapacaktır. Buradaki kararlılık Rejimin o çizgiye çekilmesidir.Yapılan bu saldırılar çerçevesinde NATO ile görüşmelerimiz sürüyor. NATO'nun terör ile mücadelede Türkiye'nin yanında olması beklentimizdir. Türkiye, bütün NATO güney sınırını korurken mücadeleyi tek başına vermiştir. Türkiye'yi takdir edenlerden Türkiye'nin nasıl yanında duracağını belli eden sözler duymak istiyoruz.Neden KKTC Cumhurbaşkanı, Türkiye karşıtlığı yapar, bunu bilmek mümkün değil. Neden Hatay'ın Türkiye bağlanmasından rahatsızlık duyar? Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmama tezi Suriye'nin tezidir. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda bu gri alanda tuzak gündemlerin bilerek dolaştığını görüyoruz.Suriye'nin İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen askerlerimize, rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıya karşı atılacak adımlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katıldığı toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı. Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib'de bulunan Türkiye'yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğinin altı çizildi. ANKARACumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet dün Rus heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktasına rejim tarafından yapılan saldırı en sert şekilde kınandı. Ayrıca Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiği belirtilerek, anlaşmanın garantörlerinden Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verildi. Görüşmede Astana ruhuna aykırı şekilde Türk askerlerine ve gözlem noktalarına yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiği de şiddetle vurgulandı. ANKARA

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