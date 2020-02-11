Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > MHP'li Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Aynadaki FETÖ'cüyü sorgula

'li Büyükataman'dan 'na tepki: Aynadaki FETÖ'cüyü sorgula

() Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkanı Kemal 'nun CHP grup toplantısında MHP'ye yönelik söylediği sözlere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Büyükataman "sen boy aynasının karşısına geçip aynada gördüğün FETÖ’cüyü sorgulamalısın" dediği Kılıçdaroğlu'na "Ancak Türkiye düşmanlarına söz verildiğinde konuşabilir" şeklinde seslendi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.2.2020 17:38 ABONE OL
MHP'li Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Aynadaki FETÖ'cüyü sorgula

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisine yönelik söylediği sözlere cevaben açıklama yayımladı.

BOY AYNASINA BAKIP GÖRDÜĞÜN FETÖ'CÜYÜ SORGULA

Büyükataman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "FETÖ'ye ve PKK'ya destek veren Kılıçdaroğlu'na ve partisinin üst yönetimine seslenmek isterim. Terör yapılanmalarına bağlılığınızı başka bir parti üzerinden yapıyorsanız ben sizin insanlığınızı sorgularım. Kılıçdaroğlu, sen boy aynasının karşısına geçip aynada gördüğün FETÖ'cüyü sorgulamalısın. Senin MHP'nin Türk milliyetçiliğini sorgulaman ile sayıları bilmeyen birinin matematik profesörünü kerrat cetvelinden sınav yapması arasında fark yoktur" ifadelerini kullandı.

site:sabah.com.tr büyükataman ile ilgili görsel sonucu

SANA SÖZ DÜŞMEZ

"Türk milliyetçiliğinin konuşulduğu yerde Kılıçdaroğlu'na söz düşmez" diyen Büyükataman, "Kılıçdaroğlu ancak Türk ve Türkiye düşmanlarına söz verildiğinde konuşabilir. O zaman da #KılıçdaroğluNeSöyledi diye merak eden; FETÖ'nün, Kandil'in söylemleriyle karşılaşır" aktarımında bulundu.

Son dakika haberi: Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı şoku: Kaptan pilot havada bilincini kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MHP'li Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Aynadaki FETÖ'cüyü sorgula
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN