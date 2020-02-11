Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş gelişme! 165 kişi...

Son dakika haberi: 'deki uçak kazasında flaş gelişme! 165 kişi...

Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasıyla ilgili son dakika haberi geldi. Aralarında pilotların da olduğu 165 kişinin ifadesi alındı.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 15:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş gelişme! 165 kişi...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının kazasıyla ilgili son dakika haberi geldi. Aralarında pilotların da olduğu 165 kişinin ifadesi alındı.

UÇAK KAZASINDA SON DURUM

İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus'a ait Boeing 737 tipi "Açelya" isimli uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistte tutunamayarak 5 Şubatta pistten çıkarak, 3 parçaya ayrılmıştı. Kazada 180 kişi yaralanırken, 3 kişi de hayatını kaybetti. Kazanın ardından uçağın kara kutusunun alınarak incelemeye götürüldüğü öğrenildi. Ön raporun 1 ay içerisinde çıkması beklenirken detaylı raporun hazırlanmasının bir yıl süreceği belirtildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadeleri alındı. Kazayı araştırmak üzere Ulaşım emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturuldu. Ardından oluşturulan komisyonla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ve Boeing firması yetkililerinde aralarında bulunduğu 11 kişilik ekip Türkiye'ye geldi. 8 Şubat günü Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen heyet enkaz bölgesine gelerek burada detaylı incelemelerde bulundu. Heyetin incelemelerinin ardından Boeing 737'in enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Dört gün süren enkaz kaldırma çalışmalarında ekipler vinç kullanarak uçağın sırasıyla kanat, kokpit ve motorunu ardından gövdesini ve kuyruk kısmını vinç yardımıyla kaldırdı. Ağır tonajlı araçlara yüklenen uçağın parçalarının detaylı incelemelerinin yapılması için akşam saatlerinde Gebze'de özel bir depoya götürüleceği öğrenildi.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında uzmanlar o noktaya dikkat çekti! İşte cevap bekleyen sorular...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş gelişme! 165 kişi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN