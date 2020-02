Siber zorbalıklara teslim olmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da 10 Şubat Güvenli İnternet Günü'nde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ni (USOM) hizmete açtı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Önümüzde 5G süreci var. Kritik bir alan olan mobil teknolojide, 5G'de daha yüksek yerlilik oranlarına ulaşmak mecburiyetindeyiz. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. Bunun için tüm kurumlarımızın ve firmalarımızın hızlı etkin ve kararlı bir şekilde hareket etmesi şart. Türkiye'nin teknolojiyi sadece tüketen değil, asıl olarak bulan, tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyaya pazarlayan bir ülke haline gelmesini hedefliyoruz.Teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta modern kölelere dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız. Önce gençlerde başlayan tek bağımlılığının artık her kesimi kuşatıyor olmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Halbuki çevremize baktığımızda modern köleler değil, teknolojiyi bilinçli kullanan özgür bireyler görmek istiyoruz.Bir başka önemli sıkıntımız siber zorbalıkların çeşitleniyor ve artıyor olmasıdır. Özellikle sosyal medya bu anlamda tam bir çöplük, tam bir başıboş mecra haline dönüşmüştür. İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu, her türlü haklarının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız.Ülkemizi yalan haberin, iftiranın, hakaretin, dolandırıcılığın, provokasyonların adeta bir çığ gibi toplumumuzun üzerine çöktüğü bu kabus ikliminden çıkartmakta kararlıyız. 2007'de Başbakanlığım dönemimde bu konuda gereken önlemlerin alınmasını talep etmiştik. Ancak henüz işe yarar bir hukuki ve teknik altyapı oluşturamadığımızı da üzüntüyle görüyoruz. Adalet ve İçişleri bakanlıklarımızla, ilgili kurumlarımızla bu çerçevede yürütülen çalışmaların süratle neticelendirilmesini istiyoruz.Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. 2016'da 9 bini bulmayan ülkemize yönelik siber saldırı sayısı geçtiğimiz sene 136 bini aşmıştır. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemli. Bu işin güvenlik boyutuna çok daha önem vermeliyiz. Aksi takdirde ülkemizin hem teknoloji çöplüğü haline dönüşmesine engel olamayız hem de tüm kritik sistemlerimizi başkalarının eline teslim etmiş oluruz.Günümüzde veri, en az petrol kadar önemli hale geldi. Veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmak sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmekle eşdeğerdir. Veri güvenliği konusundaki yerli ve milli çözüm çalışmalarını hızlandırıyoruz. "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" anlayışıyla başlattığımız çalışmalarda henüz istediğimiz yere gelemediğimiz bir gerçek.Siber savunmada yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleri giderek önem kazanıyor. Bu doğrultuda "Kasırga", " Avcı", "Azat" gibi uygulamalar geliştirdik. Ülkemize yönelik siber saldırıların pek çoğu bu ekipler ve uygulamalarla çoğu defa kimsenin haberi olmadan sessiz sedasız bertaraf ediliyor.Tüm bu çalışmalar sayesinde Türkiye, Global Siber Güvenlik Endeksi'nde Almanya, İtalya, Belçika gibi ülkelerin önünde dünyada 20'nci, Avrupa'da 11'inci sıraya yükseldi. Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz.USOM, yılın 365 günü, günün 24 saati kesintisiz çalışacaktır. Burada yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz siber güvenlik sistemlerini kullanarak hem saldırıları engelliyor hem de önceden tedbir alıyoruz. Savunmadan iletişime, sağlıktan enerjiye, finanstan eğitime kadar tüm sektörlerdeki kritik kurum ve kuruluşlarımızda siber olaylara müdahale ekipleri oluşturduk. Bu ekipleri her geçen gün daha da yaygınlaştırıyor ve güçlendiriyoruz. Şu anda bin 300 kurumumuzda, yaklaşık 4 bin uzmanla siber güvenlik faaliyetleri yürütülüyor. Bu ekipler istihbarat paylaşımından güç birliğine kadar her alanda dayanışma içinde çalışıyor.Türkiye Ulusal Mobil Uyarı Sistemi'ni hayata geçirdik. Bu sistemle gerektiğinde ülkemizdeki tüm kullanıcıların cep telefonlarına bir saat içinde mesaj gönderebilecek bir altyapı oluşturduk. Bu sistemi belirli bölge ve illere ve ilçelere göre sınırlayarak da kullanabiliyoruz. Afetlerde ve acil durumlarda bu sistemle göndereceğimizi mesajlarla vatandaşlarımızı ikaz edebilecek ve yönlendirebileceğiz. Bu sistemi ilgili kurumların kullanımına yakında açıyoruz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezindeki görüşmede son gelişmeler değerlendirildi.

