Son dakika: Asansörde damacanaya idrarını yaptığı iddia edilen şahsa soruşturma!

İzmir'in Buca İlçesi'nde bir apartman dairesine sipariş üzerine su götüren şahıs müşteriden aldığı boş damacanaya asansöre bindiği sırada idrarını yapmış, görüntüler güvenlik kameralarına yansımıştı. Konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Başsavcılık harekete geçti.

SON DAKİKA : SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin internet sitelerinde yayılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında kimliği belirlenen Emre A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edilen Emre A. ifadesi ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli hakkında Başsavcılıkça 'Hayasızca hareketler' suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

VİDEOYA ERİŞİM ENGELİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerle ilgili de harekete geçti. Başsavcılığın talebi üzerinde İzmir Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla 57 linkte yer alan videoya erişim yasağı getirildi.

Toplum ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, çocukları uygunsuz görüntülere karşı koruma amacıyla getirilen erişim engeli kararınını Telekomünikasyon İletişim Başkanılığı'na gönderileceği öğrenildi.