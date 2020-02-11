Son dakika: CHP'li İBB zamlara doymadı!

Şehir Hatları'na bağlı vapurlarla Adalar ulaşım ücreti 5.20 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. de (İDO) UKOME kararı sonrası yeni fiyat tarifesini yürürlüğe koydu. İDO'nun Bostancı Kabataş tam taşıma ücreti 11 TL'den 15 TL'ye çıktı.

Son dakika! İBB AK Parti Meclis Grubu, yüzde 35'lik ulaşım zammına itiraz edecek | Video



PROTESTO EDİLDİ



Havalimanlarına giden otobüsler için alınan ücret ise 5.20'den 7 TL'ye yükseltildi. Ulaşım zammı öğrencileri de sıkıntıya soktu. Günde 4/5 defa kullanıldığında aktarma zamlarıyla birlikte büyük yol masrafı çıkıyor. Zamlar vatandaşın tepkisini çekti. Mecidiyeköy metrobüs durağına toplanan bir grup, İBB'nin fahiş toplu ulaşım zammını protesto etti

İSTANBULKART AKTARMA SİSTEMİNE DAHİL EDİLDİ



Troller zammın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yönetimindeki Marmaray'da yapıldığını ileri sürdü. Oysa CHP yönetimindeki UKOME İstanbul'da bağlayıcı kuruluş olması nedeniyle fiyat artışı Marmaray'da da yaşanmış oldu. Ancak harekete geçen bakanlık UKOME kararı sonrasında Marmaray'da bir dizi düzenlemeye gitti. Marmaray da İstanbul genelinde uygulanan İstanbulkart aktarma sistemine dâhil edildi. Böylece vatandaşın aktarmada daha az ödeme yapması sağlanmış oldu.

Son dakika! İBB'nin Metrobüs, İETT, İstanbul Kart, ulaşım ücretleri zammı detayları belli oldu | Video