Son dakika: HDP önündeki EVLAT direnişinde aile sayısı 85 oldu: Evladım gelmeden gitmem

Diyarbakır'da, HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren ve terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için bekleyen aile sayısı 162'nci günde, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ercan (19) için Şırnak'tan gelen Emin Yıldız ile birlikte 85'e çıktı

HACİRE AKAR İLE BAŞLAMIŞTI

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

5 AİLE DAHA EVLADINA KAVUŞTU

Direnişi başlatan anne Hacire Akar'ın evladı Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye-Hüseyin Kaya ve Necla-Metin Açan çiftleri, diğer ailelere destek olmak için eyleme devam ediyor. 85 aile, oturma eylemini 162'nci günde de sürdürdü.

'EVLADIM GELENE KADAR BURADA BEKLEYECEĞİM'

Şırnak'tan Diyarbakır'da gelen Emin Yıldız, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ercan'ı bulmak umuduyla HDP'nin Diyarbakır İl binası önündeki oturma eylemine katıldı.

"6 YIL OLDU"

Oğlu Ercan Yıldız'ın HDP'liler aracılığıyla götürüldüğünü ve oğlunu götüren kişinin 1 ay sonra evine döndüğünü, askerliğini dahi yaptığını anlatan Emin Yıldız, "13 yaşındaydı. 6 yıl önce evden çıktı. Ben okula gittiğini sandım. Beraber gittiği çocuk da lise 2'ye gidiyordu. Komşulardan öğrendim, 4 kişiyle beraber oğlumu dağa götürmüşler.

HDP ÇOCUKLARIMIZI YÖNLENDİRDİ

O zaman köy korucusuydum. 25 yıl görev yaptım. Sonuna kadar ben burada bekliyorum. Ben oğluma çağrı yapıyorum. Oğlumun eve gelmesini istiyorum. Annesi de aynı şekilde istiyor. HDP bizim çocuklarımızı yönlendirmiş. Ben Çocuğumu HDP'den istiyorum.

ÇOCUĞUMU GÖTÜREN DÖNDÜ, ÇOCUĞUM DÖNMEDİ

Benim çocuğumu götüren şu an kendi evindedir. Niye benim çocuğumu götürüyor da 1 ay sonra kendisi evine dönüyor ve şuan askerliğini de yapmış. Çocuğum gelene kadar burada bekleyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Çocuğum gelmeden ben buradan gitmiyorum" dedi.