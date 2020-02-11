Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Yalova Belediyesindeki milyonluk vurgunda yeni gelişme: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika: Belediyesindeki milyonluk vurgunda yeni gelişme: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... CHP’li Belediyesi’ndeki milyonluk vurgunda yeni bir gelişme yaşandı. Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.2.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 09:51 ABONE OL
Son dakika: Yalova Belediyesindeki milyonluk vurgunda yeni gelişme: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.E, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve muhasebe çalışanı S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Yalova Adliyesi'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı H.G, sekreteri ve şoförünün ise emniyetteki sorguları sürüyor.

SORUŞTURMA

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu sırada kayıplara karışan R.E, Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilmiş, soruşturma kapsamında Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve çalışanlardan S.Ö. gözaltına alınmıştı. Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen bir müteahhit de tutuklanmıştı.

Son dakika! Yalova Belediyesi'nin kasasını kimler boşalttı? CHP'li belediyede 22 milyon liralık FETÖ vurgunu!

Yalova vurgununda başkan yardımcısı gözaltında! Skandalın ucu Başkan Vefa Salman'a dayandı
Yalova vurguncusu kaçarken yakalandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yalova Belediyesindeki milyonluk vurgunda yeni gelişme: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN