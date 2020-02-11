Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Tam 167 düzensiz göçmen sınırı geçmek üzereyken yakalandı

Tam 167 düzensiz sınırı geçmek üzereyken yakalandı

'de İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı. 167 düzensiz yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.2.2020 17:41 ABONE OL
Tam 167 düzensiz göçmen sınırı geçmek üzereyken yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı tarafındanyasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 167 düzensiz göçmen yakalandı. İl jandarma ile Dördüncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

SINIR KÖYLERİNDE İŞLEM

Keşan, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Fas, Cezayir, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, İran ve Filistin uyruklu 167 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tam 167 düzensiz göçmen sınırı geçmek üzereyken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN