Tam 167 düzensiz göçmen sınırı geçmek üzereyken yakalandı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı tarafındanyasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 167 düzensiz göçmen yakalandı. İl jandarma ile Dördüncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

SINIR KÖYLERİNDE İŞLEM

Keşan, İpsala ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Fas, Cezayir, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, İran ve Filistin uyruklu 167 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.