Türkiye’nin yüreği yandı

BUGÜN NELER OLDU

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın (24) Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki evine giden yetkililer, dün vefat eden dayısının cenazesine giden ailesine acı haberi yolda ulaştırdı. Yaklaşık 1.5 yıl önce göreve başlayan Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı öğrenildi. Şehidin uzman çavuş ağabeyi Doğan Albayrak da İdlib'de görev yapıyor.* Şehit Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23), Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki evine Türk bayrağı asıldı. Dört kardeşin en büyüğü olan Alper'in, yaklaşık bir ay önce nişanlandığı belirtildi.* Şehit Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın (25) şehadet haberi de Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde oturan ailesine ulaştırıldı. Özcan'ın 2 yıl önce göreve başladığı belirtildi.* Askeri yetkililer, Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) Gaziantep Şehitkamil ilçesindeki evine giderek, ailesine acı haberi verdi.* Ailesi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) evli olduğu kaydedildi.