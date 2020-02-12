AYM'den son dakika kararı: 6 siyasi parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partinin 2018 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTE O PARTİLER

Buna göre, Milliyetçi Türkiye Partisi, Genç Anadolu Partisi, Doğru Yol Partisi, As Parti, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisinin 2018 yılı kesin hesap incelemelerinde uygunsuzluk tespit edildi.

HESAP VERİLEBİLİR KAYITLAR OLUŞTURULMAMIŞ

AYM, mali denetimlerde yapılan İncelemede, hesap verebilir şekilde kayıt, belge ve düzenin oluşturulmaması nedenleriyle bu partiler hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA KARARI

Öte yandan, Yenilikçi ve Değişim Partisi ve Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi sorumluları hakkında da mali denetimler kapsamında talep edilen belgeleri gerekli sürede vermedikleri ve edinilen malların, menkul kıymetlerin ve hakların değerleriyle edinim tarihlerini ve şekillerini gösteren listeyi olması gerektiği şekilde ve zamanda göndermedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.