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Bakanlar Soylu ve Kurum, 'da değerlendirme toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı , merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen 'da, değerlendirme toplantısına katıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 14:35 ABONE OL
Bakanlar Soylu ve Kurum, Malatya'da deprem değerlendirme toplantısına katıldı

Malatya Valiliğinde, Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan Soylu ve Kurum, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali Aydın Baruş, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve diğer ilgililer katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, bugüne kadar gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları, yardımlar, mağdur vatandaşlar için yapılan ve yapılması planlanan konteyner alanlarıyla ilgili çalışmalar ile bundan sonraki süreçte atılması gereken adımların ele alındığı öğrenildi.

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Bakanlar Soylu ve Kurum, Malatya'da deprem değerlendirme toplantısına katıldı
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