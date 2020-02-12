Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- Suriye'den Libya'ya Ege'den Karadeniz'e kadar süren mücadelemizi en iyi sizler biliyorsunuz.

- Ülkemizde Maraş işgal edilirken bir yerlerden yabancı güçleri selamlayanlar, benzer mankurtlar yine sahnede.

- Tüm terör örgütlerinin yanında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor. Türkiye'nin karşısında kim varsa onun kılıcını siyaset diye çalanlar var.

- Türkiye'nin İstiklal mücadelesine destek vermek yerine terör örgütlerinin değirmenlerine su taşıyanları tarih kaydediyor. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan ülkeyi yalan ve iftira tüccarlarının eline bırakmayacağız.

- Tüm okların hedeflerinde AK Parti ve onun Genel Başkanı var. AK Parti Genel Başkanı'nın gücünü bu milletten aldığını görmüyorlar.

- Gün birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirme günüdür. Büyük kongre sürecimizi bu şahlanışın vesilesi haline dönüştürmeliyiz.

- Milletimizin moralini bozmak isteyenler sürekli ülkemizin kötü durumda olduğunu daha da kötüye gideceği yalanını uyduruyor.

- Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan biziz. Kimseye el açmadık, sadece Rabbimize el açtık.

- 8 yıllık dönemde ülkemizdeki yoksulluk oranı yüzde 16,9'dan yüzde 13,9'a indi.

- Katma değerli üretim meselesinde çok daha fazla durmamız gerekiyor.

- Küresel düzeyde süren ticaret savaşlarını ve Çin'in mücadele ettiği virüsü fırsata çevirebiliriz. Daha güzel yarınlar bizi bekliyor. Birliğimizi beraberliğimizi, dayanışmamızı kimse bozamayacak.

- Milletvekillerimizin deprem bölgesi için açtığımız hesaba yaptığı yardımların miktarı 1 milyonu aştı. Milletvekillerimizin yatırdığı paralar var. Ve teşkilatımızın o hesaba yatırmasını beklediğimiz paralar var. Biz istiyoruz ki bu hesapta toplanan paralarla Elazığ ve Malatya'yı ayağa kaldıralım. Biz bunu hazineden de yaparız. Elazığ ve Malatya'da devam eden çalışmaları hemen bitirelim istiyoruz. Kardeşlerimiz evlerine konutlarına girebilsinler.



- İdlib'den sınırlarımıza yürüyen mağdurlar var, mazlumlar var. Suriye içine doğru bir güvenli bölge oluşturduk. İlk etapta 25 bin aileyi yerleştireceğimiz konutları yapıyoruz. Çektikleri çileleri izliyorsunuzdur. Sayın Putin'e söyledim. 4 gün önce yine söyledim. Herkes bizim baktığımız gibi bakmıyor bu olaya.