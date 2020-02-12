Başsavcı'dan SON DAKİKA Tahir Elçi açıklaması! İşte Elçi'nin ölümüyle ilgili son dakika haberi

Tahir Elçi'nin Diyarbakır'daki bir basın açıklamasının ardından çıkan çatışmada hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Konuyla ilgili en yetkili isimden açıklama geldi.

BAŞSAVCI YAVUZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Diyarbakır Barosu Başkanı iken 28 Kasım 2015'te Sur ilçesinde bulunan Dört Ayaklı Minare'nin altında gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından çıkan silahlı çatışmada başına isabet eden kurşun nedeni ile hayatını kaybeden Tahir Elçi dosyasına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.

Tahir Elçi ölüme böyle yürüdü

SORUŞTURMADA ÖNEMLİ VERİLER ELDE EDİLDİ

Buna göre Tahir Elçi soruşturması üzerinde önemli ve titizlikle yürütülen bir soruşturma, ifadeler ve ismi gizli tutulan şahıslar var. İşte ayrıntılar;

SON DAKİKA: SORUŞTURMA TAMAMLANMAK ÜZERE

Başsavcı Yavuz, soruşturmanın bitme aşamasında olduğunu kaydederek 3 şüphelinin ifadesinin de alındığını kaydetti. Başsavcı Yavuz, "Soruşturma 4 yıla aşkındır sürüyor, titizlikle devam ediyor. Tamamlanmak üzere olduğunu daha önce belirtmiştik, son aşamalarına doğru geldik. İfade işlemlerini de tamamladık, bundan sonra soruşturma tamamlanıp dava aşamasına geçilecektir. Şuanda alınan 3 şüphelinin ifadesi var, hangi suçla ilgili sorgulandığını iddianame açıklandığında söylenecek şu anda soruşturma gizli" diye konuştu.

ELÇİ NASIL ÖLMÜŞTÜ?

Başsavcının son dakika açıklamasına konu Tahir Elçi 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare'nin altında gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından çıkan silahlı çatışmada başına isabet eden kurşun ile hayatını kaybetmişti. Elçi hayatını kaybettiğinde Diyarbakır Baro Başkanlığı görevini yürütüyordu.