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Darbe girişimini öven 'li Başkana ceza

Sosyal medya hesabı üzerinden darbe girişimini övdüğü iddiasıyla yargılanan 'ın Muratlı ilçesi Gençlik Kolları Başkanı O.E.’ye hapis cezası verildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 14:19 ABONE OL
Darbe girişimini öven CHP'li Başkana ceza

15 Temmuz 2019'da darbe girişimini övücü paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı O.E., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakılmıştı. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararını verdi.
Sanık O.E. hakkında 'suçu ve suçluyu övme' gerekçesiyle 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurulan ve daha önce sabıkasının olmadığı görülen sanığa verilen hapis cezası 5 yıl süreyle yeniden suç işlememesi şartıyla geriye bırakıldı.

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Darbe girişimini öven CHP'li Başkana ceza
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