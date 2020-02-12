Erdoğan Putin ile telefonla görüşecek

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Soçi anlaşması ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'taki ortak kararına değinen Çavuşoğlu, şunları söyled: "12 Ocak'ta tekrar ateşkes ilanına rağmen rejim, rejimi destekleyenlerin de özellikle verdiği hava desteğiyle saldırganlığını artırdı. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, 1 Aralık'tan bu yana 400 sivilin öldüğünü söyledi. Son 2 ayda 700 bin insan evini terk etti. Burada özellikle Rusya Federasyonu'na önemli görev düşüyor. Biz her zaman imzaladığımız anlaşmalara sadık kaldık. Burada rejimin özellikle askeri çözüme inanmasından dolayı sorunlar yaşanıyor. Ama rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın bunu durdurması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Putin telefonda görüşecekler. Dolayısıyla bu görüşmelerle bir netice almak istiyoruz. İnsanları hastanelerde ve okullarda hunharca yok eden bir saldırıdan bahsediyoruz. Bunun durdurulması için de ne gerekiyorsa yapacağız."