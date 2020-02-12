Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Erzincan'da operasyonu: 2 tutuklama

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile  tarafından, madde kullanım ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. 2 kişi operasyonda tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:22 ABONE OL
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Erzincan'da uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen iki şüpheli tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde adres ve isimler belirlendi ve bu kapsamda ilgili Emniyet ekipleri, Erzincan'ı Erzurum'a bağlayan kara yolunun Akyazı olarak isimlendirilen Uygulama Noktası'nda içinde 2 kişinin Ö.B. (33) ve A.R.K'nin (30) bulunduğu otomobili durdurdu. Bu isimlerden Ö.B'nin (33) çantasında 1 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu bulunarak el konuldu.

2 TUTUKLAMA

Bu kapsamda gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından Erzincan sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN