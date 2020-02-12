Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Erzincan'da uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen iki şüpheli tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde adres ve isimler belirlendi ve bu kapsamda ilgili Emniyet ekipleri, Erzincan'ı Erzurum'a bağlayan kara yolunun Akyazı olarak isimlendirilen Uygulama Noktası'nda içinde 2 kişinin Ö.B. (33) ve A.R.K'nin (30) bulunduğu otomobili durdurdu. Bu isimlerden Ö.B'nin (33) çantasında 1 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu bulunarak el konuldu.

2 TUTUKLAMA

Bu kapsamda gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından Erzincan sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.