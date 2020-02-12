Esad çekilmezse B planı devreye sokulacak

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında İdlib'deki saldırılar ele alındı. Saldırılara katbekat karşılık verildiğini belirten Erdoğan, 28 Şubat'a kadar rejimin geri çekilmemesi durumunda B planını devreye sokacaklarını söyledi. Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı'nın yeniden başlayabileceğinin sinyalini verdi. Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamaları da gündeme geldi. Erdoğan'ın "Çok talihsiz bir beyan. Mustafa Akıncı'nın bu beyanı Fazıl Küçük, Rauf Denktaş gibi çok önemli isimlerin mücadelelerini de hiçe saymak demek" dedi.