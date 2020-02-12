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’e dev sevkıyat

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
İdlib’e dev sevkıyat
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi de devam ediyor. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayanıklı akordiyon mevziler için tellerinde yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi. Öte yandan, İskenderun Garı'na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) geldi. ZPT'lerin ihtiyaç halinde sınırdaki birliklere gönderileceği belirtildi. Şanlıurfa'da da 50 araçlık konvoy
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İdlib’e dev sevkıyat
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