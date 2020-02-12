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'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 gözaltı

Fatih'te önceden belirlenen 4 adrese birçok adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlendi. Operasyonda 135 düzensiz göçmen yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 10:02 ABONE OL
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 gözaltı

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

ÇATI VE YATAK ALTLARINA SAKLANDILAR
Fatih'te operasyon yapılan adreslerden biri de Hoca Gıyasettin Mahallesi, Katip Şemsettin Sokakta bulunan 3 katlı ahşap bir binaydı. Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu. Operasyonda 135 Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Yakalananlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 gözaltı
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