İzmir’de yasadışı bahisçilere son dakika şafak operasyonu

Son aylarda İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Son dakika gelen bilgilere göre 30 şüphelinin adreslerine baskın düzenlendi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üç ayı aşkın süredir yürüttüğü projeli soruşturma dosyası kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde 30 şüpheliye yönelik mahkeme kararlarına dayalı olarak arama, el koyma, yakalama amacıyla İzmir, İstanbul ve Adana da bir çok ev ve işyerine eş zamanlı baskın yapıldığı öğrenildi.

Taner A. tarafından kurulan www.tanobed49.com isimli internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatıldığı, banka ve MASAK takibinden kurtulmak amacıyla da bahis konusu paranın, bayiler üzerinden site sahibine nakit teslimatının yapıldığı kapalı devre bir sistemin kurulduğu tespit edildi.

Yurt dışı ve yurt içi basketbol ve futbol maçları üzerinden yasa dışı bahis oynayan şüphelilerin dikkat çekmemek için, maç yoğunluğunun azaldığı Salı ve Çarşamba günlerini para toplama işinde tercih ettiği belirlendi.



Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin ileriki günlerde İzmir Adliyesinde, soruşturma Savcısına çıkarılacağı öğrenildi.



