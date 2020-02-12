Kırklareli'de ekipler tespit ederek operasyon yaptığı 19 düzensiz göçmeni yakaladı

Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki dört grubu tespit etti.

19 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Tespitleri sonrasında ekipler, bölgede Afganistan ve Pakistan uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.